إيوبي: إيمري يريد العودة لدوري الأبطال

الرغبة تسود المدفعجية نحو الأفضل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أليكس إيوبي لاعب آرسنال ومنتخب نيجيريا اعتقاده بأن أوناي إيمري مدرب الجانرز يتوقع تأهل النادي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال أيوبي لسكاي سبورتس:"بوضوح نريد العودة للعب في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف:"لم نتحدث بعد عن أهداف الموسم الماضي، ولكني واثق من رغبة إيمري في التحسن".

وأوضح:"الفريق كاملاً يريد التحسن عن الموسم الماضي، ونريد الفوز بما يمكننا من الألقاب، بما فيها لقب الدوري الأوروبي".

وكان آرسنال قد أنهى الموسم في المركز الخامس، حيث تأهل مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي توتنهام هوتسبر إلى دوري الأبطال من البريميرليج.

يذكر أن الجانرز خسروا نهائي الدوري الأوروبي المؤهل لدوري الأبطال، على يد تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.