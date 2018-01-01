النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

إيهاب جلال يكشف موقف المصري من ضم عمرو بركات

التعليقات()
إيهاب جلال
المدير الفني للمصري يتحدث عن المفاوضات مع لاعبي الأهلي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على أن فريقه كان يهدف لتحقيق الانتصار على سموحة، ولكن المباراة انتهت بالتعادل.

وتعادل المصري سلبيًا مع سموحة مع نظيره سموحة، في أول ظهور لإيهاب جلال، باللقاء المؤجل من الإسبوع التاسع.

جلال قال خلال تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة: "مع الوقت سيعتاد اللاعبون على طريقة اللعب الجديدة مع الوقت، وسعيد بروحهم في المباراة".

اختيارات المحررين

المدير الفني للمصري تحدث عن الانتقالات الشتوية، حيث قال: "اهتمامنا منصب على اللاعبين الأجانب، ولم يتم تحديد من سيرحل مع اللاعبين".

وكشف جلال عن المفاوضات مع عمرو بركات لاعب الأهلي، حيث قال: "لا يوجد أي مفاوضات حتى الآن".

واختتم إيهاب جلال تصريحاته قائلًا: "هدفنا إنهاء الدوري الممتاز في مركز يليق بالمصري البورسعيدي".

المصري يحتل المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

الموضوع التالي:
لويس مورييل يرفض ميلان ويختار ناديه الجديد
الموضوع التالي:
هيريرا يرفض المقارنة بين مورينيو وسولشار
الموضوع التالي:
سوزانا دينيدج تتراجع وتضع رابطة البريميرليج في ورطة
الموضوع التالي:
كومباني: سنلعب من أجل تحقيق اللقب
الموضوع التالي:
رُغم الانتصار برباعية.. سولشار يبحث عن الخروج بشباك نظيفة!
إغلاق