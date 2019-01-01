إيهاب جلال يؤكد: هناك تفاصيل بسيطة لإتمام الاتفاق لتولي تدريب منتخب مصر

منتخب مصر ينتظر مدربه الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن حقيقة مفاوضات اتحاد الكرة لتولي تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وكان إيهاب جلال قد دخل حسابات الاتحاد المصري لكرة القدم، لتدريب منتخب مصر خلفًا لخافيير أجيري المدير الفني السابق، عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية.

وقال إيهاب جلال في تصريحات صحفية: "بالفعل هناك مفاوضات من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة".

وأضاف المدير الفني للمصري البورسعيدي: "يوجد بعض التفاصيل المتبقية في المفاوضات بيني وبين الاتحاد المصري وعلى رأسها الحصول على إذن من النادي".

وتابع جلال: "لن أنكر فضل نادي المصري علي، وأيضًا باقي الأندية التي دربتها وأضافت لي خلال الفترة الأخيرة ليترشح اسمي لتدريب المنتخب".

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ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم لحسم ملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر من أجل الاستعداد لتصفيات أمم إفريقيا 2021 وأيضًا كأس العالم 2022 في قطر.