إيهاب جلال: الزمالك سيندم على التفريط في شيكابالا

شيكابالا اقترب من الانضمام للمصري البورسعيدي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني للمصري البورسعيدي عن اقتراب انضمام محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، لفريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان مجلس إدارة المصري قد توصل لاتفاق مع شيكابالا خلال الساعات الأخيرة لضمه لمدة موسم ونصف الموسم بداية من الشهر الجاري.

وقال إيهاب جلال في تصريحات تلفزيونية: "شيكابالا لاعب جيد وإضافة قوية للمصري في الفترة المقبلة، وسيكون له مركز جديد مع الفريق سيقدم الكثير منه للمصري".

وأضاف: "أراهن على قدرات شيكابالا وطموحه في الفترة المقبلة، وسيكون هناك ندم من جانب نادي الزمالك على رحيله وعدم عودته لقيادة فريقهم".

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري البورسعيدي، خلفًا لحسام حسن الذي تولى تدريب بيراميدز وتمت إقالته خلال الأيام القليلة الماضية بعد التعادل أمام الزمالك.

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ومن المنتظر أن يعلن المصري البورسعيدي عن انتقال شيكابالا رسميًا لصفوف الفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الحصول على موافقة رئيس الأبيض.