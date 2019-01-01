إينسيني يُلمح للإمكانية رحيل هامشيك ويكشف علاقته بأنشيلوتي

نابولي يفوز لكنه قد يخسر قائده التاريخي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

ألمح المهاجم الإيطالي، لورينزو إينسيني، على وجود احتمالية لرحيل القائد السلوفاكي ماريك هامشيك، من صفوف نابولي.

وخرج هامشيك في الدقائق الأخيرة من اللقاء وسط تحية من جماهير البارتينوبي، وكذلك احتضان للمدير الفني كارلو أنشيلوتي.

وسجل نابولي فوزًا كبيرًا على سامبدوريا بثلاثية نظيفة، سجل خلالها إينسيني هدف نابولي الثاني.

وتحدث الإيطالي عن فوز فريقه العريض: "سامبدوريا يلعبون كرة قدم جيدة، المدرب طالبنا بإبقاء الكرة معنا كما نفعل، كان هذا صعبًا، لكن قدمنا أداء رائع والفريق يستحق".

إينسيني سجل هدفه الأول في الدوري منذ نوفمبر، بينما توقف كوالياريلا عن التسجيل ليظل معادلاً للأرجنتيني جابريل باتيستوتا برصيد 11 مباراة على التوالي.

"لا تتلاعبوا بـ إجاباتي" ❌



ماوريسيو بوتشيتينو كان واضحًا في إجاباته في المؤتمر الصحفي .. ووجه تحذير للصحفيين الموجودين 👀👇 pic.twitter.com/Gao3Kbfggb — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019

وعن علاقاته بأنشيلوتي: "لدي علاقة كبيرة معه، يُظهر دائمًا الإيما بي وأنا أرد عليه، وقد قال لي أنني سأسجل اليوم لذلك ذهبت له بعد الهدف، كوالياريلا مهاجم كبير ولم وحيدة لم يسجل أمام نابولي، اتمنى له أن يواصل الأفضل في الفترة المقبلة".

وعن إمكانية رحيل هامشيك صوب الصين خاصة بعد التحية أثناء خروجه: "أنه بطل في الملعب، ماريك رمز لهذا الفريق، لقد ظل هنا لـ12 عامًا، ويظهر هذا من حب الجماهير له، إذا أراد الذهاب للصين أو لا هذا قراره، اتمنى له البقاء لسنوات معنا، لكنه سيختار الأفضل له".

وقلص نابولي الفارق إلى 8 نقاط مع يوفنتوس، الذي سيلتقي مع بارما خلال دقائق في الجولة الـ22.