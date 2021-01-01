إيناسيو يكشف حقيقة تحريض كهربا على الرحيل من الزمالك

مدرب الزمالك يتحدث عن سبب رحيل كهربا عن أفيس البرتغالي

كشف البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن حقيقة تحريضه لمحمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي الحالي، بمغادرة القلعة البيضاء، والانتقال إلى فريقه ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

كهربا رحل عن نادي الزمالك، في شهر يونيو 2019، حيث انضم لصفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر، قبل الانتقال للنادي الأهلي في يناير 2020.

إيناسيو قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لم أكن أعلم أن نادي ديسبورتيفو أفيس سيتعاقد مع كهربا، وفوجئت بإصرار المدير الرياضي على ضمه".

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المدر بالبرتغالي تابع: "أعلم قدرات كهربا جيدًا، لأنه لاعب موهوب، ولكن الأزمة أنه كان بعيدًا عن المستوى البدني، وحاولت أن أجهزه للمشاركة، ولكن الوقت لم يسعفه".

أوجوستو إيناسيو واصل: "كهربا قرر مغادرة نادي ديسبورتيفو أفيس بسبب عدم حصوله على فرصة للمشاركة أساسيًا، وفوجئت بخطوة انضمامه للنادي الأهلي".

وتحدث إيناسيو عن مواطنه جايمي باتشيكو، المدير الفني الحالي للزمالك، حيث قال: "باتشيكو يقدم مستويات جيدة، وكان الزمالك الأفضل في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن التوفيق لم يحالفه للتتويج باللقب".

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الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا 2020، بعد الفوز على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم يوم 27 نوفمبر الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولي.