مشاركة تابع GOAL على جوجل

كشف حارس مرمى تشيلسي، إيميليانو مارتينيز، عن النجم الذي يرشحه لارتداء القميص الأيقوني رقم 10 لمنتخب الأرجنتين، بعد حقبة من الإنجازات، كان بطلها ليونيل ميسي، في ظل الجدل الذي أشعل مؤخرًا بين الأحق بهذا الرقم، ما بين نيكو باز ولاوتارو مارتينيز.

إعلان

مارتينيز يدعم باز لارتداء القميص الأيقوني

يرى مارتينيز أن باز يمتلك الجودة اللازمة ليصبح صاحب الرقم 10 القادم في منتخب الأرجنتين، وقد تصاعد الجدل حول هوية من سيرث هذا القميص الأسطوري في أعقاب اعتزال ميسي اللعب الدولي. وخطف باز الأضواء يوم الثلاثاء بتسجيله ثنائية في فوز الأرجنتين الكاسح بنتيجة 7-0 على كوستاريكا.

ورفع لاعب وسط كومو رصيده إلى خمسة أهداف لافتة في آخر خمس مباريات خاضها مع المنتخب، وقد جعله بروزه السريع مرشحًا جديرًا بالثقة لسد الفراغ في مركز صناعة اللعب، فيما بدأ اللاعبون المخضرمون في صفوف منتخب الأرجنتين بالفعل في إعلان دعمهم للاعب الشاب.

بناء الروح القتالية الأرجنتينية

أبدى مارتينيز، أحد الأسماء المحورية في غرفة ملابس منتخب الأرجنتين، ثقة كبيرة في إمكانات لاعب الوسط. وكشف الحارس أن المجموعة تعمل بجد على رعاية نجم كومو وإعداده للمواعيد الكبرى.

"أراه يندمج أكثر فأكثر مع المجموعة"، هكذا اعترف لاعب تشيلسي، وفقًا لما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو، مضيفًا "من الواضح أنه يحتاج إلى امتلاك تلك الروح القتالية الأرجنتينية، ونحن نساعده على تطويرها. والحقيقة أنه يستحق كل ما يحدث له الآن. يستحق أن يكون هنا وأن يلعب. أما الأهداف التي يسجلها فهي إضافة مميزة".

إعلان إعلان

تحمّل المسؤولية الوطنية الكبرى

يأتي تولي الدور الإبداعي الأول في منتخب الأرجنتين مصحوبًا بضغوط هائلة، لكن مارتينيز يشعر بأن باز يمتلك العقلية الصحيحة. ويعتقد الحارس المخضرم أن التواضع سيكون العامل الحاسم في نجاح اللاعب الشاب على المدى الطويل.

مواضيع ذات صلة

وأضاف مارتينيز: "إذا حافظ على هذا التواضع وواصل الأداء بهذا المستوى، فبإمكان نيكو باز بالتأكيد ارتداء قميص الأرجنتين رقم 10 وتحمّل تلك المسؤولية. نحن بحاجة إلى لاعبين مثله، لاعبين يرون أنفسهم قادة. يمكنه مساعدتنا على الفوز بالكثير من المباريات. علينا أن نساعده. نحن منتخب وطني. لا مكان للأنانية هنا. الأمر كله يتعلق بالعمل الجاد والتواضع والاحترام".

تألق لافت في إيطاليا وخارجها

يعيش باز حاليًا صعودًا لافتًا على مستوى الأندية، بعدما بدأ للتو موسمه الثالث مع كومو. وخلال الموسم الماضي، أدى دورًا محوريًا في مساعدة فريق سيسك فابريغاس على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

إعلان

وامتد هذا المستوى المميز بسلاسة إلى موسم 2026-2027، إذ رفع لاعب الوسط الديناميكي رصيده بالفعل إلى ستة أهداف وثماني تمريرات حاسمة في 14 مباراة فقط بمختلف المسابقات مع النادي الإيطالي.