مشاركة تابع GOAL على جوجل

حثّ إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، مسؤولي اتحاد الكرة في بلاده، على خفض أسعار التذاكر، سعيًا لملء المدرجات الخالية في المباريات على أرضه بعد اعتزال ليونيل ميسي اللعب دوليًا.

إعلان

ورغم الفوز الكاسح على كوستاريكا بنتيجة (7-0) وديًا في قرطبة ليلة الثلاثاء، إلا أن بطل كأس العالم 2022، شدد على ضرورة أن يعمل المنتخب الأرجنتيني بجدّ من أجل إعادة إحياء شغف الجماهير.

مارتينيز يتحدث عن ضعف الحضور الجماهيري

وطالب مارتينيز، المسؤولين الأرجنتينيين، بخفض تكاليف حضور المباريات، بعد ضعف الإقبال الجماهيري الذي طبع المباريات الأولى دون قائد المنتخب السابق. ووفقًا لشبكة "بي بي سي سبورت"، فقد حضر نحو 42 ألف متفرج في ملعب ماريو ألبرتو كيمبيس، أي ما يقارب 60 في المئة من سعة الملعب البالغة 57 ألف متفرج.

وقبل ذلك بثلاثة أيام، أظهرت أرقام الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن نحو 21 ألف مشجع تابعوا الخسارة أمام أوروغواي بنتيجة (2-1) في ملعب لا بومبونيرا، الذي يتسع لـ55 ألف متفرج، وسط شكاوى من أسعار التذاكر.

الحارس يقترح حملة تذاكر خيرية

وحرصًا منه على جذب المزيد من الأطفال إلى المباريات الدولية وإعادة بناء الرابط مع الجماهير، أكد حارس تشيلسي أن اللاعبين والجهاز الفني والإداريين يتقاسمون مسؤولية رفع نسب الحضور.

إعلان إعلان

وقال مارتينيز للصحفيين في المنطقة المختلطة عقب صافرة النهاية: «أود أن ألعب في ملاعب ممتلئة أكثر قليلًا، ربما نحتاج إلى تنظيم مبادرات خيرية لملء المدرجات.

مواضيع ذات صلة

علينا أن نجعل الجماهير تعشق المنتخب من جديد. نعلم أن ليو ليس هنا، ومن الواضح أن الناس كانوا يريدون المجيء لرؤيته قبل كل شيء. لكن في نهاية المطاف، هذا هو منتخب الأرجنتين، ونحن بحاجة إلى تلك المحبة".

وطالب "ديبو" بخفض أسعار الدخول، مضيفًا: "تقع علينا المسؤولية، نحن والجهاز الفني والمديرين، لتحقيق ذلك. أظهروا المحبة للناس، وأخفضوا أسعار التذاكر قليلًا، واملؤوا كل الملاعب، لأننا بحاجة إلى ذلك حقًا".

إعلان

الحارس العائد يحشد مسؤولي الاتحاد

وأقرّ مارتينيز، العائد بعد غياب دام شهرًا بسبب كسر في الفك تعرض له مع تشيلسي، بمدى تأثير المدرجات الخالية على تشكيلة تمزج بين أبطال أصحاب خبرة ومواهب صاعدة.

وفي مقابلة مع قناة "تيليفي"، أوضح: "إنه أمر لا نحبه. أعلم أن الأمر صعب من دون ليو. لكن في نهاية المطاف، هؤلاء الشباب قدوة، وهم أبطال العالم، وهناك الكثير من الوافدين الجدد الشباب الذين يحتاجون إلى تلك المحبة للأرجنتين".

إعلان

وفي إشارة إلى رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو "تشيكي" تابيا، والمدرب ليونيل سكالوني، وقادة الفريق، أكد: "سنجعلهم يعشقوننا من جديد، جنبًا إلى جنب مع تشيكي وسكالوني والقادة".

الاتحاد يواجه ضغوطًا متزايدة بشأن الأسعار

بعد أن نهض من كبوة السبت أمام أوروغواي بانتصار كاسح، يركز منتخب سكالوني الآن على دمج جيله القادم. وخارج الملعب، يقع الضغط على تابيا والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لمراجعة أسعار الدخول وآلية توزيع التذاكر قبل مباريات الأرجنتين المقبلة على أرضها. في غضون ذلك، يعود مارتينيز إلى تشيلسي بعدما أثبت جاهزيته البدنية إثر إصابته الأخيرة في الفك.