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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إيموبيلي: يمكننا الفوز على يوفنتوس

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Getty Images
مهاجم لاتسيو سجل 14 هدفاً حتى الآن..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو اعتقاده بأن فريقه قادر على إلحاق الهزيمة الأولى بيوفنتوس، بناءً على نجاح الفريق في التغلب على البيانكونيري في المواسم الماضية.

 

وقال إيموبيلي لكورييري ديلو سبورت:"هناك فرق تؤدي بشكل جيد، الدوري صعب للغاية هذا الموسم، لذلك علينا بذل المزيد إذا أردنا التأهل لدوري أبطال أوروبا".

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وأضاف:"يجب أن نحافظ على نسق معين وأن نؤدي أكثر مما أدينا في الدور الأول للموسم الجاري".

وأوضح:"يوفنتوس فريق قوي للغاية، ولكن لحسن الحظ سيكون هناك الكثير من الجماهير تدعمنا، ولقد تمكننا من الفوز عليهم في المواسم الماضية، إذا قدمنا المزيد وكان لدينا بعض الحظ سنفعلها".

ويلتقي الفريقان في ملعب الأولمبيكو يوم الأحد، بينما سجل إيموبيلي 14 هدفاً هذا الموسم.

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