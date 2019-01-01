إيموبيلي يستحيل أن يرفض عرضًا من نابولي!

تصريحات مهمة قبل مواجهة نابولي في سان باولو

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد وكيل اللاعب الإيطالي، تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو الإيطالي، أنه لن يرفض عرضاً حال طلب نابولي ضمه.

وولد الدولي الإيطالي في مدينة نابولي، لكنه لم يلعب للنادي البارتينوبي، حيث أكد وكيله أن يشعر بالرغبة في اللعب لفريق المدينة التي وُلد بها.

ويقضى إيموبيلي أياماً رائعة مع لاتسيو استعاد فيها شهيته التهديفية، بعدما حقق لقب الهداف الموسم الماضي بالدوري الإيطالي، بالتساوي مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر.

وكيل مهاجم تورينو وبوروسيا دورتموند الأسبق تحدق عن إمكانية ارتداء قميص نابولي: "أنه لم ينسى جذوره، أنه يشعر بالرغبة والاتصال في اللعب لفريق مدينته".

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وواصل:"لديه علاقة وطيدة مع زميله الإيطالي لورينيزو إينسيني، فتشيرو اشترى منزلاً يبتعد 200 مترًا من منزل الجناح الإيطالي".

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🗣️ السبيشال وان يتحدث عن @MoSalah عندما كان لاعبًا في تشيلسي. pic.twitter.com/W6KGPLXkU1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

وتابع: "إذا وصل عرضًا من نابولي، لن يرفضه أبدًا، في الوقت السابق نابولي كان يمتلك هيجواين، لكن الأرقام تخبرنا أنه لا يسجل أهدافًا أقل من الأرجنتيني". خاص جول – لاعب قطر: نشتاق للجمهور القطري وهذا توقع لنصف النهائي

المهاجم البالغ 28 عامًا، سجل 13 هدفًا في 24 مباراة خاضها الموسم الحالي بقميص نسور العاصمة الإيطالية.

ويلتقي نابولي مع لاتسيو في قمة الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.