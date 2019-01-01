إيموبيلي عقب أزمة المراهنات: اغسلوا أفواهكم قبل الحديث عني!

تسريبات من التحقيقات زعمت مشاركة مهاجم لاتسيو في تلك الأنشطة غير القانونية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

فتح شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو النار على مطلقي الشائعات الأخيرة تجاهه بشأن تورطه في مراهنات غير شرعية.

وقال إيموبيلي عبر إنستجرام:"انتقدوني كلاعب كيفما شئتم، ولكن اغسلوا أفواهكم قبل التحدث عني كرجل"!

وأضاف:"هناك لحظات في الحياة يجب أن نواجهها ونتحملها، تلك اللحظات التي يجب أن تفعل فيها شيئاً عوضاً عن النوم".

وأوضح:"تلك هي اللحظات التي يجب أن تصرخ فيها مخبراً الجميع من أنت، ولا تسمح لأحد آخر بأن يخبرك من أنت".

وكانت الصحافة الإسبانية قد نشرت تسريبات من التحقيقات في قضية التلاعب بمباراة فالنسيا وبلد الوليد الحاسمة في تأهل الأول لدوري أبطال أوروبا.

وفقاً لتلك التقارير، جاء في إحدى المكالمات الهاتفية الخاصة بالقضية، على لسان ماتيا ماريوتي –المتهم بإدارة حلقة مقامرة غير شرعية- في حديثه مع متهم آخر يُدعى كارلوس أراندا، أن إيموبيلي يضع الرهانات بشكل متكرر في تلك الأنشطة غير الشرعية.

يذكر أن إيموبيلي قد هدد عبر محاميه بمقاضاة أصحاب تلك المزاعم.