إيمري يلوم التحكيم بعد الخسارة من ليستر سيتي!

مدرب آرسنال يعترض على القرارات التحكيمية بعد الخسارة من ليستر سيتي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال عن استيائه من التحكيم، وذلك في حديثه عقب الخسارة تحدث المدرب من ليستر سيتي بثلاثية دون رد في إطار مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب إيمري على تلك الخسارة في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: "خطتنا في هذه المباراة كانت تعتمد على أحد عشر لاعبًا، ولكن الطرد كان له التأثير السلبي الأكبر علينا بكل تأكيد".

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وأضاف مدرب المدفعجية: "البطاقة الصفراء الأولى لميتلاند لم تكن صحيحة، هذا الطرد قام بالتأثير الكبير على أدائنا في تلك المباراة، نعم استطيع أن أقول إن سبب الخسارة هو البطاقة الحمراء لأن بعدها كل الأمور أصبحت صعبة".

واختتم قائلًا: "سنكمل ما بدأناه في أول الموسم ولن ننظر إلى ترتيب الدوري، ولعل تلك الخسارة تكون حافزًا قويًا لكل اللاعبين للحصول على لقب الدوري الأوروبي".

يشار إلى أن آرسنال يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب فرق البريميرليج.

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