إيمري يلمح للتعاقد مع بريسيتش

مدرب آرسنال أوناي إيمري يرغب في التعاقد مع نجم الانتر إيفان بريسيتش

فيسبوك تويتر محمد عماد

ألمح أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال إلى إمكانية التعاقد مع اللاعب إيفان بريسيتش نجم إنتر ميلان، حيث أن الفريق اللندني يبحث عن التعاقد مع لاعب يجيد المشاركة كجناح أيمن وجناح أيسر.

وفقًا للتقارير الأخيرة فإن آرسنال قد اتفق مع النجم الكرواتي وصيف كأس العالم 2018، وأن ناديه إنتر ميلان قد وافق على رحيل صوب ملعب الإمارات".

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وقال إيمري في تصريحاته للصحفيين: "نبحث عن التعاقد مع أكثر من لاعب، ومنهم لاعب يشارك كظهير وجناح في الجانب الأيمن والأيسر".

كما أضاف المدرب الإسباني: "مثل هؤلاء اللاعبين سيساعدون الفريق كثيرًا، أعلم أن جلبهم ليس سهلًا، نحن في محادثات دامت أكثر من شهرين للتعاقد مع لاعبين".

يذكر أن أوناي إيمري يخوض موسمه الأول في تدريب فريق آرسنال، عقب رحيل المدرب الفرنسي الأسطوري للمدفعجية أرسين فينجر.