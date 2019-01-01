إيمري يلمح لإمكانية رحيل كوسينلي عن آرسنال

أوناي إيمري يتحدث عن قائد آرسنال لوران كوسينلي ومستقبله

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لمح أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال برحيل محتمل لقائد الفريق لوران كوسينلي عن صفوف الجانرز خلال الميركاتو الصيفي.

وكان كوسينلي قد تعرض لإصابة قوية في نهايات الموسم قبل الماضي أبعدته عن الملاعب لنحو عام، وأفقدته قدرته على الظهور بشكل جيد.

وحول ذلك، قال أوناي إيمري إن آرسنال عليه البحث عن لاعب بشخصية قيادية يكون خليفة للوران كوسينلي، في تلميح لاقتراب رحيل اللاعب عن صفوف الفريق.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

وأضاف: "لدينا العديد من الأهداف في الميركاتو الحالي، وعلينا تسريع الخطوات من أجل إنجاز كل ما نريد قبل إغلاق باب سوق الانتقالات"

وتابع: "لقد وضعنا أهدافنا الخاصة بهذا الموسم بعد دارسة ما حدث في الموسم الماضي، وبالتأكيد نريد التحرك خطوة أخرى للأمام"

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يذكر أن آرسنال قد أنهى موسمه المنصرم في المركز الخامس على سلم ترتيب البريميرليج، كما خسر نهائي الدوري الأوروبي أمام تشيلسي.