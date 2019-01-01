إيمري يلقي باللوم على نجوم آرسنال بعد التعادل مع واتفورد

أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال يلقي باللوم على لاعبيه عقب التعادل مع واتفورد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ألقى المدير الفني الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال باللوم على نجوم المدفعجية عقب التعادل المخيب الذي تعرض له فريقه اليوم أمام واتفورد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيمري وأكد خلالها أن الفريق كان يمكنه تفادي ما حدث في المباراة لو سجل الهدف الثالث مبكرًا.

أرسنال استقبل 31 تسديدة خلال مباراة واتفورد، لم يحدث وأن تلقى الفريق هذا العدد من التسديدات منذ موسم 2003/04 ☹️ pic.twitter.com/swThZPbrUe — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وقال إيمري: "دفعونا لنرتكب الأخطاء وقاموا بفعل نفس الأمر في الموسم الماضي ولهذا تحدثت مع اللاعبين وأخبرتهم بضرورة تسجيل الهدف الثالث".

وأضاف: "كنت أعلم انهم لديهم القدرة في التسجيل لأنهم لديهم مساندة الجماهير وهذا ما حدث بالفعل خلال الشوط الثاني فالضغط المستمر كان مفتاح النجاح لهم وتسجيل الهدف الأول كان بداية السقوط لنا".

رجل رائع - رجل مخيب | واتفورد × آرسنال

واختتم تصريحاته: "لم نقم بواجبنا على أفضل شكل ممكن وهم كان لديهم القدرة على استغلال ذلك لتسجيل هدفين في شباكنا".

جدير بالذكر أن آرسنال كان قد تعادل مع واتفورد بهدفين لمثلهما عقب أن كان الفريق متقدمًا في النتيجة بهدفين نظيفين خلال الشوط الأول.