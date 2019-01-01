إيمري يكشف موقف إدارة أرسنال من وضعه الحالي

العديد من التقارير أكدت أن الإسباني على وشك الإقالة

كشف أوناي إيمري مدرب أرسنال، عن تلقيه الدعم الكامل من إدارة النادي رغم النتائج السيئة التي يعاني منها الفريق.

أرسنال حالياً بالمركز الثامن بجدول البريميرليج، وفشل في الفوز بآخر 5 مباريات من البطولة، في واحدة من أسوأ انطلاقات المدفعجية.

وقال إيمري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"النادي يدعمني ويتحمل مسؤولية هذه الجزئية وأقدر لهم هذه الثقة".

وأضاف:"أشعر بقوة كبيرة ودعم متواصل، ولكني أعلم بضرورة تغيير الوضع الحالي واستعادة الثقة".

وتابع:"لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكنهم يعملون بدون ثقة في العديد من المباريات".

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واستكمل:"يجب تطوير أنفسنا خاصة من الناحية الدفاعية، أحاول تقييم الوضع بشكل يومي وأستمتع بوظيفتي جداً".

يذكر أن إيمري ارتبط مؤخراً بالرحيل عن المدفعجية، مع إمكانية تعيين ماوريسيو بوتشيتينو، ميكيل أرتيتا أو نونو سانتو بدلاً منه.