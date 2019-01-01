إيمري يكشف حالة سوكراتيس وكوسييلني عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد

الإصابات تواصل قصف الجانرز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أوناي إيمري مدرب آرسنال إحباطه عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد 3-1 والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال إيمري لبي بي سي سبورت:"أعتقد أننا عملنا بشكل جيد، إصاباتنا غيرت فرصنا في تغيير النتيجة، حين كنا متأ×رين 2-1 كان لدينا فرصاً للتعادل ولكن لم نسجل".

وأضاف:"1سوكراتيس أصيب في الكاحل، أتمنى أن الأمر ليس خطيراً، مسألة كوسييلني مختلفة، أتمنى أن يكون بخير ولكنه سيذهب إلى المستشفى وسنضطر للانتظار".

وتابع:"نتلقى الكثير من الإصابات الكبيرة، مثل هيكتور بيليرين. لقد لعبنا أمام فريق يعيش وقتاً رائعاً، وخسرنا المباراة ولكني سعيد بعملنا ودع المشجعين".

وكان آرسنال قد ودع كأس الاتحاد على يد يونايتد الذي حقق انتصاره الثامن على التوالي مع مدربه الجديد أولي جونار سولشار.