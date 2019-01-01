إيمري يطلب من أرسنال التعاقد مع رابيو

إلى أين يتجه رابيو بعد الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف؟

طلب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، التعاقد مع أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف المقبل.

برشلونة في مفاوضات لأجل التعاقد مع رابيو بالمجان ولكن الأمور تعقدت مؤخرًا بسبب مطالب اللاعب.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ إيمري طلب من إدارة المدفعجية التفاوض مع اللاعب لإقناعه بارتداء قميص الجانرز في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أنّ المدرب لديه علاقة طيبة باللاعب منذ عملهما سويًا في سان جيرمان وقادر على إقناع اللاعب.

إنتر تقدم بعرض ضخم لراكيتيتش من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل 😯

طالب راكيتيتش في أكثر من مناسبة بتمديد تعاقده الذي ينتهي في 2021 ورفع راتبه، الأمر الذي يرفض برشلونة الحديث فيه إلا بنهاية الموسم👀

هل تتوقعوا انتقاله قريبًا 🤔 pic.twitter.com/sdywatqpQe — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019

جدير بالذكر أنّ رابيو يرغب في الحصول على 10 مليون يورو راتبًا سنويًا صافي من الضرائب.

وقد يرحل مسعود أوزيل، لاعب أرسنال، عن قلعة "إمارات" بنهاية الموسم الجاري رفقة آرون رامسي القريب من يوفنتوس.