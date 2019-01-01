إيمري يشيد بشبابه عقب الفوز على فرانكفورت

المدرب الإسباني سعيد للغاية عقب الفوز بثلاثية نظيفة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أشاد أوناي إيمري مدرب آرسنال بأداء اللاعبين الشباب في مباراة فريقه بالدوري الأوروبي ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وشهدت المباراة مشاركة العديد من شباب الجانرز، مثل إيميل سميث رو وجو ويلوك وبوكايو ساكا الذي سجل هدفاً الليلة.

وقال إيمري:"مستواهم اليوم كان جيداً وهم يستحقون ذلك".

وأصاف:"هدف ساكا وأدائه كانا جيدين، ولكن ثقته في خوض المباريات وقوته في الإنهاء أمور رائعة أيضاً".

وتابع:"الأمر ذاته يسري على إيميل، لقد عاد من الإصابة ولعب لأول مرة هذا الموسم وأدى جيداً، ويلوك أيضاً لعب بشكل جيد".

ويخوض آرسنال مباراته المقبلة ضد آستون فيلا يوم الأحد في البريميرليج.