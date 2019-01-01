إيمري يشيد بانتصار أرسنال واستعادة المركز الرابع

الجنرز يسيرون بشكل جيد في الأونة الأخيرة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد أوناي إيمري، المدير الفني الإسباني، لأرسنال الإنجليزي، بالفوز الهام على ساوثامبتون في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق المدفعجية، الفوز بثنائية نظيفة من توقيع هنريك مخيتاريان وألكسندر لاكازيت، جاءا في الشوط الأول.

وقال إيمري عقب نهاية اللقاء: "فوز مستحق، لقد حصلنا على فرص ولعبنا بشكل جيد، في الشوط الثاني قلّ الأداء عن الشوط الأول لكننا على الأقل كنا نستحق هدف آخر".

وتابع: "الشيء الأهم هو حصد 3 نقاط أمام أعين مشجعي الفريق، نحن الآن نفكر في خطوة جيدة، ونسير مباراة تلو الأخرى".

🗣️ هو لينجارد اتصاب؟

🤦‍♂️ اااه وخرج بعد ماتا

🗣️ وهو ماتا اتصاب؟

🤦‍♂️ أيوة بعد ما هيريرا وقع أول الماتش 😅 pic.twitter.com/U2d7v8GqEk — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 24, 2019

وتمم حديثه: "نحن الآن سعداء، في تلك اللحظة نحن بالمركز الرابع، سنواصل العمل".

ووصل أرسنال إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي للقاء رين الفرنسي، كما عاد للمركز الرابع مستغلاً التعادل السلبي للشياطين الحمر أمام ليفربول.