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الدوري الإنجليزي الممتاز

إيمري يسعى للإبقاء على أوزيل في آرسنال

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مدرب المدفعجية يتمسك ببقاء النجم الألماني مسعود أوزيل داخل جدران النادي اللندني

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أبدى أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال تمسكه ببقاء النجم الألماني مسعود أوزيل مع الفريق، وذلك ردًا على الحديث عن إمكانية رحيل عن صفوف النادي اللندني.

وكانت تقارير عديدة تحدثت عن إمكانية مغادرة أوزيل صاحب الـ 30 عامًا عن قلعة الإمارات في فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل.

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ولكن إيمري رفض الحديث عن إمكانية رحيل أوزيل عن آرسنال وقال: "أريد وجود كل لاعب يمتلك عقلية الفوز للتواجد معنا، فهو يضيف إلينا كثيرًا على مستوى الفنيات والسمات الشخصية، لذلك نريد بقاء مسعود أوزيل".

كما أضاف المدرب الإسباني: "كل لاعب يود مساعدة الفريق سيضيف لنا، أتفهم إحباط اللاعب من عدم مشاركته في المباريات بشكل مستمر، لقد أخبرت أوزيل ما الذي نحتاجه منه وهو ملتزم بمساعدتنا، مستقبله مع آرسنال، لم لا؟".

يذكر أن المدرب أوناي إيمري يخوض موسمه الأول مع فريق آرسنال، عقب رحيل المدرب الفرنسي أرسين فينجر بعد 22 عامًا قضاها داخل جدران النادي اللندني.

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