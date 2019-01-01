إيمري يرد على أنباء مفاوضات أرسنال للتوقيع مع كوتينيو

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يرد على الأنباء الخاصة برغبة فريقه في الحصول على خدمات البرازيلي فيليبي كوتينيو من برشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال حقيقة الأنباء المنتشرة حول رغبة فريقه في الحصول على خدمات لاعب برشلونة البرازيلي فيليبي كوتينيو.

جاء هذا في تصريحات أعقبت مباراة كأس خوان جامبر مع النادي الكتالوني على ملعب كامب نو، وأكد خلالها أنه معجب باللاعب بالفعل.

تم إلغاء الهدف بالطبع ولكن دعونا لا نتجاهل مراوغة وتمريرة راكيتيتش 😯👌pic.twitter.com/q1SPEhvW3p — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 4, 2019

وقال إيمري: "لقد لعبنا مباراة إيجابية أمام برشلونة، وعلينا أن ننظر للأمام ونمضي قدمًا وأن نفكر في الدوري الإنجليزي، هناك سيكون علينا الخروج بنتيجة أفضل من ذلك اللقاء".

وأضاف عن كوتينيو: "أنا أحبه كلاعب كرة قدم، لكن كوننا مهتمين بالحصول عليه ذلك أمر مختلف، لم نتحدث قط معهم من أجل ضمه لصفوف فريقنا".

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واختتم حديثه عن لاعبه الإسباني الجديد داني سيبايوس: "سيساهم مع الفريق بالجودة الكبيرة التي يمتلكها، ما أحبه فيما يقدمه هو أنه دومًا يريد تقديم المزيد، سنحاول أن نساعده أن يتقدم خطوة للأمام كلاعب كرة قدم".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد تعرض للخسارة في لقاء الأمس بهدفين مقابل هدف وحيد بعدما كان متقدمًا في الشوط الأول بهدف أوباميانج.