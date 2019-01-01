إيمري يؤكد ظهور أوزيل ضد تشيلسي -وماذا عن دينيس سواريز؟

حالة من الجدل حول مستقبل الدولي الألماني مع المدفعجية خلال شهر يناير الحالي

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أن صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل قد يعود في مواجهة الفريق أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي.

أوزيل تغيب عن العديد من المباريات الهامة للمدفعجية مؤخراً، بسبب ما وصفه إيمري بأسباب تكتيكية وكذلك إصابات .

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وقبل الديربي اللندني بين أرسنال وتشيلسي يوم السبت القادم، ألمح الإسباني للاعتماد على اللاعب.

وقال إيمري:"عانى العديد من الإصابات في الفترة الأخيرة، أريد من كل لاعب أن يكون لائقاً بجميع المباريات".

وأضاف:"لم يلعب ضد وست هام ولكن قد نراه يوم السبت لأنه الآن يتدرب بانتظام".

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وتابع:"أطالب كل لاعب بالاستمرارية وأعلم صعوبة هذا الأمر، ولكنه السلاح الأهم لمساعدة الفريق".

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وأما عن خطط أرسنال لفترة الانتقالات الشتوية الحالية:"النادي يعمل على العديد من الاحتمالات، جلب اللاعبين في يناير ليس سهلاً".

التعاقد مع دينيس سواريز من برشلونة:"هناك بعض المحادثات السرية التي لا أريد التحدث عنها بشكل علني".

ويخوض أرسنال مباراتة مع البلوز وهو في المركز الخامس بـ41 نقطة، مقابل 47 لصالح تشيلسي الرابع.