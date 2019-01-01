إيمري: هاري كين؟ لدينا لاعبون أفضل

تعرف على تصريحات إيمري قبل ديربي شمال لندن

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أكد أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، أنّ مواجهة توتنهام لها أهمية كبيرة للفريقين كاشفًا عن موقف مسعود أوزيل من خوض ديربي شمال لندن.

أرسنال يواجه توتنهام مساء الأحد المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال إيمري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "هذه المواجهات تتسم دائمًا بالحدة وعلينا التمسك بهويتنا ونفرض أسلوب اللعب على الخصم وأعلم جيدًا صعوبة المباراة سواء لكونها ديربي أو لأن المنافس وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي".

وتابع: "مسعود أوزيل تدرب بصورة جيدة ونحن نتابع حالته عن قرب ونتمنى أن يكون جاهزًا لمواجهة الأحد ولا أعتقد أنّه سيرحل قبل غلق سوق الانتقالات أما ناتشو مونريال فالاحتمالية لا تزال قائمة".

كما أشار إلى عودة بيريلين وتيرني مؤكدًا أنّهما لن يشاركا أمام توتنهام لكن قد يتواجدا بعد التوقف الدولي مشيرًا إلى أنّ هولدينج قد يظهر ضد السبيريز.

وحول سبب عدم الدفع بثلاثية أوباميانج ولاكازيت وبيبي، أوضح المدرب الإسباني: "أود التحلي بالهدوء في التعامل مع الأمر ومنح كل لاعب فرصة لتقديم الأفضل. لاكا على سبيل المثال عانى من إصابة في الكاحل ونحتاج للصبر عليه. أعتقد أن لدينا أكثر من لاعب يستطيع التسجيل غيرهم مثل سيبايوس وأوزيل وريس وميكي".

واختتم: "هاري كين لاعب كبير ولكننا أيضًا نمتلك أسماء بارزة. سوف نحول اللعب بطريقتنا ونحترم المنافس والأهم بالنسبة لي أن نقدم لقاءًا عظيمًا".

جدير بالذكر أنّ كين سجل 9 أهداف في 9 مباريات لعبها ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي.