إيمري: نقبل نقد الجماهير لنا لكن من الطبيعي أن نتراجع

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يؤكد على تفهمه التام لنقد الجماهير في الفترة الماضية عقب الخسارة من شيفيلد يونايتد.

أعرب المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن تفهمه التام للنقد الذي يتلقاه من قبل جماهير أرسنال في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحاته في المؤتمر الخاص بمباراة فريقه المقبلة أمام فيتوريا البرتغالي ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

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وقال إيمري: "من الهام بالنسبة لي أن أستخدم تشكيلة مختلفة في المباريات المتلاحقة، ومباراة الغد ستكون هامة بالنسبة لي وللفريق".

وأضاف: "من الطبيعي أن نتعرض لفترات صعبة ونقد لعملنا فنحن لنا وجهة نظر وللجماهير وجهات نظر مختلفة وعلينا أن نتقبل ذلك".

وأكمل: "علينا أن نفكر في كيفية تحقيق أهدافنا، لقد خسرنا فرصة عظيمة للتواجد في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي يوم الإثنين لكن لدينا فرصة جديدة يوم الأحد المقبل وسنحاول استغلالها".

جدير بالذكر أن فريق أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٥ نقطة بعد الخسارة من شيفيلد يونايتد بهدف نظيف.