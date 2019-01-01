إيمري: نحتاج للجماهير ونثق قدرتنا على تخطي الأزمة

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يؤكد على احتياج الفريق لدعم الجماهير.

أكد أوناي إيمري المدير الفني للفريق أرسنال على احتياج الفريق لدعم الجماهير خلال الفترة المقبلة لتجاوز الأزمة الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة بالدوري الأوروبي أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقال إيمري: "الجماهير غاضبة ومحبطة ونحن أيضًا كذلك وكل مباراة نلعبها هنا على ملعبنا ستكون هامة للغاية بالنسبة لنا هذه فرصة من أجل الفوز واللاعبين في حاجة للشعور بدعم الجماهير".

وأضاف عن جرانيت جاكا: "هو يتدرب في الوقت الحالي مع المجموعة وهناك احتمالية لمشاركته وأتمنى أن تسانده الجماهير، فعودته ستكون هامة للغاية بالنسبة لنا".

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وأكمل: "كمدير فني كل لحظة في مسيرتي تكون صعبة هذه المهنة صعبة للغاية فعندما تحقق الانتصارات تجد الدعم من قبل الجميع لكنني في النهاية واثق في نفسي وفي الفريق وسأعمل بكل ما لدي من قوى حتى يخرج الفريق من الحالة الحالية".

وأردف: "ثقتنا تعتمد في الأساس على مدى دعم الجماهير لنا والشعور العام داخل ملعبنا، الفرق تأتي لهنا وتلعب بلا خوف لذلك علينا أن نكون أقوى وفي ذلك الأمر نحن بحاجة لجماهير النادي و قدراتنا الفنية".

وأنهى بالحديث عن مستقبله في أرسنال والأنباء حول قرب رحيله وقدوم مدرب آخر: "لدي عمل واحد هنا في أرسنال وهو التحضير لمباراة الغد، لذلك فقط أفكر في ذلك".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي صدارة مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد ١٠ نقاط بينما يأتي آينتراخت في المركز الثالث بست نقاط.