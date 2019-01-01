إيمري يعد بمنح فرص أكبر للشباب في أرسنال

هل يمنح إيمري فرصًا أكبر للاعبين الشباب في الموسم المقبل؟

وعد أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، بمنح فرص أكبر للاعبين الشباب وعلى رأسهم إدوارد نيكيتاه.

نيكيتاه قاد أرسنال للفوز على بايرن ميونخ وديًا استعدادًا للموسم الجديد.

وقال إيمري في تصريحات عقب المباراة: "لدينا مسؤولية لمنح اللاعبين الشباب فرصة أكبر للمشاركة وبالطبع نحتاج لمساعدتهم".

وتابع: "بعض اللاعبين سوف يتواجدوا معنا فقط في الفترة التحضيرية وغيرهم سوف يستمروا في الفريق الأول. نحتاج لم يستطع التألق أمام الفرق الكبيرة كما فعل نيكيتاه أمام نيكلاس شوله".

مدرب إشبيلية السابق أكد أنّ وجود فريدريك ليونبرج مدربًا للشباب سيكون مفيدًا للجانرز.

واختتم: "إنّه يعرف جيدًا اللاعبين الشباب ويفهم احتياجات الفريق. سوف يكون عونًا لنا دون شك".

جدير بالذكر أنّ إيمري سبق وأكد أنّ أرسنال سوف يتعاقد مع 3 أو 4 لاعبين على أعلى مستوى ملمحًا لإمكانية ضم داني سيبايوس من ريال مدريد.