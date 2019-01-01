إيمري: مبابي أراد الرحيل لريال مدريد، لكني أقنعته بالبقاء

المدير الفني لآرسنال يتحدث عن كواليس عمله في العاصمة الفرنسية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أراد الرحيل إلى ريال مدريد خلال فترة عمله في العاصمة الفرنسية.

وتولى إيمري تدريب مبابي موسمًا واحدًا قبل أن يرحل بنهايته عن ملعب حديقة الأمراء صيف 2018، وقد تحدث عن أحد أسرار تلك الفترة قائلًا "في مرحلة ما، الجميع ضغط في باريس سان جيرمان".

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أضاف لإذاعة كادينا سير "حتى أنني تحدثت معه ومع والده ليبقى في الفريق، لقد أراد اختيار ريال مدريد، وأراد أيضًا أن يحظى بفرصة في برشلونة، لكن رغبته في الريال كانت أكبر".

"بمساعدة الجميع، أقنعناه بالمشروع القائم في فرنسا وجعلناه يبقى، كان علينا وضع المال على الطاولة وهذا ما فعلناه".

يُذكر أن مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان من موناكو صيف 2017 بالإعارة لموسم واحد، قبل أن يتحول العقد إلى شراء نهائي في الصيف التالي مقابل 180 مليون يورو، وقد ألمح اللاعب إلى رغبته بالرحيل خلال الأيام الأخيرة.