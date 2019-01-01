إيمري: مانشستر سيتي يستطيع أن يفرض طريقته على أي فريق

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يؤكد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة مساء اليوم الأحد أمام نظيره مانشستر سيتي بالجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره مانشستر سيتي والتي ستقام ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني الأسبق لإشبيلية وباريس سان جيرمان وأكد خلالها أن مانشستر سيتي يستطيع أن يفرض أسلوبه على أي خصم.

وقال إيمري: "مانشستر سيتي عادة ما يفرض طريقته على من يواجه من فرق، الجميع يريد أن يلعب بطريقته وأن يظهر شخصيته لكن بعض الأحيان عليك أن تتأقلم، وفي النهاية كل شيء يعتمد على من هو خصمك".

كريستيانو رونالدو يحقق ما فشل لاعبو يوفنتوس في تحقيقه منذ تريزيجيه في 2005

وأضاف: "سيكون من الصعب للغاية أن نكسر طريقة لعبهم ونفرض طريقتنا، وأحيانًا عندما تلجأ بعض الفرق للدفاع يكون ذلك لأنهم مجبرون عليه".

وأكمل :"الفريق تطور بشكل واضح منذ مباراتنا أمام ليفربول، وهذا أمر هام بالنسبة لنا، رغم أن مانشستر سيتي هو المرشح الأبرز للمباراة".

كعادتها الأرقام تلاحقه.. ليونيل ميسي يواصل منافسة نفسه في الدوريات الخمسة الكبرى

واختتم تصريحاته: "ربما لا نستطيع مجاراة مانشستر سيتي في سوق الانتقالات لكن لدينا حلول مثل ليفربول وتوتنهام في الشباب وفي تطوير أنفسنا".