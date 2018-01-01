!إيمري: ليفربول يعد مثال لنا

خسارة يمكن استغلالها لصالح المدفعجية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني الإسباني، أوناي إيمري، لأرسنال الإنجليزي، أسفه للخسارة من ليفربول بخماسية نظيفة، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط أرسنال خارج قواعد، بخماسية مقابل هدف، في قمة الجولة، على الرغم من تقدمه المبكر بهدف نظيف.

إيمري تحدث عقب نهاية اللقاء: "اعتقد أننا بدأنا جيدًا، بتسجيل الهدف الأول، ثم كان هناك الفارق بفضل هجومهم والجودة التي يمتلكونها، ولم نستطع إيقاف تلك الفترة".

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وعن الشوط الثاني: "في الشوط الثاني حاولنا العودة قليلاً، ومحاولة إيجاد الشباك وتسجيل الهدف، لكن ركلة جزاء أخرى أغلقت المباراة، أنها نتيجة سيئة".

وأردف: "تلك النتيجة قد نستخدمها بشكل جيد، نحن نعرف أننا نحتاج للتحسن بشكل أفضل".

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وانهى مدرب باريس سان جيرمان السابق: "لقد تطور ليفربول بشكل كبير، وهذا مثال لنا، علينا أن نقوم بنفس العملية".

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وانتهى عام أرسنال، دون أن يضيق الخناق على تشيلسي، ليظل خامسًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.