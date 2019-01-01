إيمري: لم نلعب بشكل جيد ولكن أظهرنا روحاً جيدة أمام جيمارياش

أرسنال نجح في خطف فوزاً ثميناً أمام فيتوريا جيمارياش

أكد أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي أن فريقه لم يلعب بالشكل المطلوب أمام جيمارياش، ولكنه سعيد بالروح التي ظهرت.

وتغلب أرسنال على فيتوريا جيمارياش البرتغالي بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

وقال إيمري في تصريحات عقبت اللقاء: "هدفنا في هذه المباراة، هو تصدر مجموعتنا، كل مباراة فرصة لاستخدام لاعبين مختلفين لإكسابهم خبرات وتحسن أدوارهم".

وواصل: "لم نلعب كما أردنا ولكننا أظهرنا روح جيدة، بعض اللاعبين بحاجة إلى خبرة واللعب تحت الضغط".

وعند سؤاله عن تسجيل بيبي هدفين قال إيمري: "إنه أمر مهم بالنسبة له، سيكسبه الثقة عندما يسجل، مستواه يتحسن معنا، نحن سعداء لأنه ساعدنا في الفوز بهذه المباراة".

بيبي على خطى سواريز للمرة الأولى منذ 2013

ويتصدر أرسنال مجموعته بالعلامة الكاملة، ويأتي خلفه فرانكفورت بست نقاط، ثم ستاندرليج بثلاث نقاط ويتذيل جيمارياش المجموعة دون أي نقطة.