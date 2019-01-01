إيمري: لاكازيت يسابق الزمن من أجل العودة أمام نيوكاسل

استمر غياب أليكساندر لاكازيت عن أرسنال اليوم أمام برشلونة بسبب الإصابة

فيسبوك تويتر بلال محمد

يسابق ألكساندر لاكازيت لاعب أرسنال الإنجليزي، الزمن من أجل اللحاق بمباراة فريقه الافتتاحية في بطولة الدوري، أمام نيوكاسل يوم الأحد القادم.

وتعرض المهاجم الفرنسي، إلى إصابة في كاحله أثناء مباراة فريقه الودية أمام ليون، الأسبوع الماضي في بطولة كأس الإمارات.

وغاب لاكازيت عن مباراة برشلونة الودية اليوم، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف، في بطولة كأس خوان جامبر الودية.

وقال إيمري المدير الفني لأرسنال في تصريحات عقبت لقاء اليوم: "نأمل بأن يكون لاكازيت جاهزاً لمباراة الدوري امام نيوكاسل، الأيام القليلة القادمة ستكون مهمة للغاية".

وشدد إيمري على أن اللاعب يتدرب مع بقية زملائه في مقر النادي الإنجليزي بلندن، وأن هذا النظام سيسرع من عودته إلى الملاعب من جديد.