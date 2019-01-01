إيمري عن خليقة رامسي: ربما يكون من الأكاديمية أو من الخارج

مدرب آرسنال أوناي إيمري يفتح كل الاحتمالات في مسألة تعويض رحيل أرون رامسي إلى يوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

فتح مدرب آرسنال أوناي إيمري كل الاحتمالات على مصرعيها فيما يخص مسألة تعويض رحيل نجم وسط ملعبه الويلزي أرون رامسي بنهاية الموسم.

وكان آرسنال قد أعلن من قبل رحيل نجمه الويلزي إلى يوفنتوس الإيطالي مجانًا، على أن ينضم إلى السيدة العجوز خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبخصوص ذلك، قال المدرب أوناي إيمري إن رحيل أرون رامسي سيكون شيئًا مؤثرًا وفقدان لاعب مثله بالطبع ينقص من قوة الفريق.

وحين سؤل عن اللاعب الذي سيتم التعاقد معه من أجل تعويض رحيل رامسي أجاب: "من الممكن أن نتعاقد مع لاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، هذا مجرد احتمال فقط"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "من الممكن أن نلجأ إلى حل آخر بالنظر داخل الأكاديمية، لدينا العديد من اللاعبين الجديد في أكاديمية الشباب وبالطبع منهم من يستطيعون اللعب للفريق الأول في المتسقبل القريب"

وتابع: لو عدنا بالسنوات سنجد أن النظر داخل الأكاديمية والاعتماد على لاعبين شبان كان السبب في اكتشاف أرون رامسي نفسه، إضافة إلى مجموعة من اللاعبين الآخرين"

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يذكر أن آرسنال كان قد تعاقد مع كل من توريرا وليشتشتاينر وبيرنارد لينو وسوكراتيس خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، أي قبل بداية أول مواسم أوناي إيمري في قيادة آرسنال.