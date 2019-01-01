إيمري: علاقتي تدهورت مع أرسنال في شهر والثلاثي الهجومي لم يكن حلاً

المدير الفني السابق لأرسنال يتحدث عن علاقته بالفريق في أيامه الأخيرة

تحدث أوناي إيمري المدير الفني السابق لنادي أرسنال ، عن كواليس إقالته من تدريب الفريق اللندني، مشيراً إلى أن الأمور تدهورت وأدت إلى إقالته في شهر واحد.

ورحل إيمري عن أرسنال الشهر الماضي بسبب تراجع النتائج، وتعاقدت الإدارة من بعده مع المدرب فريدي ليونبيرج بشكل مؤقت، قبل أن تتعاقد بشكل دائم منذ أيام مع ميكيل أرتيتا.

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وقال إيمري في تصريحات لشبكة بي بي سي سبورت: "من الناحية النظرية، هذا الموسم بدأنا بشكل جيد، إدارة النادي شعرت بهذا الأمر أيضاً، لقد شعرت بأن إنجازات الموسم الماضي تم تقديرها من الإدارة".

وواصل: "لقد كنا نتطلع معاً للمستقبل، وتطوير الفريق وإدارة النادي كانت تبحث في تمديد عقدي، ولكن بعد ذلك مر علينا شهر من النتائج المخيبة للآمال وظهرنا فيها بشكل سيء".

وتابع: "الفريق فقد الثقة والاستقرار وكانت مباراة شيفيلد يونايتد هي نقطة التحول، التي بعدها تحطم كل شيء في غضون شهر".

وخسر أرسنال من شيفيلد يونايتد بهدف نظيف يوم 21 أكتوبر الماضي، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وأكمل: "لم نكن قادرين على الفوز بالمباراة، وجاء السؤال ما الذي يحدث لنا؟، والحقيقة أن المدرب هو أول شخص يتم تسليط الضوء عليه هذا الشهر كان مروعاً كان يتوجب علينا الفوز لاستعادة التوازن ولكننا لم نتمكن من ذلك".

وأضاف: "لقد تحدثت إلى اللاعبين وأخبرتهم أن الأمور لا تسير على ما يرام كنا نبحث عن حلول لنكون أقوى حاولنا إيجاد طريقة يلعب فيها أوزيل ولاكازيت وأوباماينج معاً كي يخرج كل لاعب أقصى ما عنده ولكن النتائج أيضاً لم تتحسن".

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ويعتقد إيمري أن الجهود التي بذلها الفريق في الموسم الماضي، خلال البطولة الدوري الأوروبي أثرت علي الفريق بشكل واضح، مشيراً إلى أن الجانرز الموسم المنصرم كانوا في نهايته ضمن الأربعة الكبار ولكن تراجع النتائج أمام برايتون وكريستال بالاس أدي إلى خروج الفريق من المربع الذهبي.

واستطرد: "ولكن في الحقيقة أنا كنت راض عن الطريقة التي تسير بها الأمور، لكن تعلمنا أن نكون فريقاً تنافسياً قوياً، وبشكل عام كنا الفريق الذي تعاقد مع أرسنال لنكون عليه".

جدير بالذكر أن أرسنال حالياً يحتل المركز الثاني عشر من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 24 نقطة، ويلعب حالياً مع تشيلسي في الجولة الـ 20 من البطولة.