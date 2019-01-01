إيمري: سيبايوس رائع وبدايتنا أفضل من الموسم الماضي

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يعرب عن سعادته بتحقيق الفوز أمام فريق بيرنلي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإسباني أوناي إيميري المدير الفني لفريق أرسنال عن سعادته الغامرة بتحقيق فريقه للفوز اليوم أمام نظيره بيرنلي في الجولة الثانية من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيمري عقب المباراة، وأكد خلالها أن الفريق قدم أداءً جيدًأ واستحق تحقيق الفوز، وأثنى من خلالها على عدد من اللاعبين.

وقال إيمري:"يمكننا أن نكون سعداء، خطتنا في الملعب أظهرت ما نستطيع تقديمه بالرغم من صعوبة الأمر، لكننا تأقلمنا بشكل سريع، لقد حققنا الفوز في اللحظات التي كنا أفضل فيها، لكن كان هناك العديد من الأوقات لم نستطع فرض طريقتنا بسبب ضغطهم علينا، ذلك جعلنا نعاني".

وأضاف: "أردنا أن نصنع أجواءًا جيدة مع الجماهير، ونجح العديد من اللاعبين الجدد في صناعة الفارق اليوم، مثل ويلوك الذي لعب بشكل جيد".

⭐️سيبايوس أمام بيرنلي :

🏟️لعب : 83 دقيقة

🅰️صنع : هدفين

⚽️ لمس الكرة : 97 مرة

⛳️إجمالي التمريرات : 70 تمريرة ( بلغت نسبة الدقة 90%)

🔑 خلق فرص للتسجيل : 4 فرص

👟سدد : 3 تسديدات



داني وش قاعد يسوي يا سادة 😍😍 pic.twitter.com/vn3uoTBcVh — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 17, 2019

وأكمل: "تحدثت مع سيبايوس قبل اللقاء، بدأ المواجهة كصانع ألعاب بعد ذلك أصبح تحول للاعب رقم ٨، هو يشعر بشعور جيد في الملعب".

وأردف: "من الجيد أن نحقق الفوز في أول لقائين، في الموسم الماضي تعرضنا للهزيمة فيهما، والفريق سيتحسن ويكون أكثر تنافسية في الفترة المقبلة.

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واختتم تصريحاته بالحديث عن تقنية الإعادة التلفزيونية: "هي إيجابية بكل تأكيد، من الجيد دومًا أن يكون هناك تأكيد على القرارات".

جدير بالذكر أن آرسنال كان قد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد بأقدام الثنائي ألكسندر لاكازيت وبيير إيمريك أوباميانج.