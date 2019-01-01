إيمري: سنلعب لأجل بطولة ولأجل دوري الأبطال

إيمري يرى فريقه كان يستحق المنافسة على التأهل لدوري الأبطال من الأربعة الكبار في البريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أوناي إيمري مدرب آرسنال سعادته بلاعبي فريقه عقب الفوز على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ختام البريميرليج.

وقال إيمري عقب المباراة:"أنا فخور باللاعبين، نحن نستحق القتال على مركز بين الأربعة الكبار، وفي اللحظة الأخيرة لم نأخذه".

وأضاف:"ولكننا كنا أقرب إلى الفرق الأخرى التي تأهلت، هدفنا كان العودة لدوري أبطال أوروبا من الدوري وهذا لم يتحقق".

وأوضح:"لا يزال أمامنا الدوري الأوروبي لنلعب من أجل لقب وفي الوقت ذاته نحقق هدف التأهل لدوري الأبطال".

يذكر أن آرسنال أنهى الموسم في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبر الرابع.