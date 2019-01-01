إيمري: سعيد بأوزيل ونسعى لاقتناص المركز الرابع

أوناي إيمري يشيد بأوزيل ويعلن استعداد دينيس سواريز وأوباميانج للمشاركة واستهداف اقتناص المركز الرابع من مانشستر يونايتد المتعادل أمام ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإسباني أوناي إيمري حول مباراة آرسنال أمام بورنموث والمقرر لها غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج.

وقبل المباراة أكد أوناي إيمري في مؤتمره الصحفي أن تحقيق مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا يعد هدفًا أساسيًا للفريق.

وقال إيمري: "المركز الرابع هو خطوتنا المقبلة، والتي نسعى إلى تحقيقها من أجل الخروج من هذا الموسم بانتصار يصل بنا إلى دوري الأبطال الموسم المقبل"

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "مسعود أوزيل سيكون في خطة المرحلة المقبلة، لقد سررت بما قدمه في المباراة السابقة، وهذا ما يتطلب من جميع اللاعبين"

وتابع: "أوباميانج ودينيس سواريز سيكونا متواجدين أيضًا، مشاركتهما أساسيًا ليست شيئًا رئيسيًا نظرًا لأننا نمتلك مجموعة لاعبين جيدين"

وحول مواجهة بورنموث ذاتها قال: "بورنموث فريق قوي وعنيد، لقد قدم أمامنا مباراة كبيرة في الدور الأول، ونعرف أن الأمور معه لن تكون سهلة"

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واختتم إيمري مؤتمره بالثناء على لاعبيه، وتأكيد ثقته في قدرتهم على تحقيق الانتصارات فيما تبقى من مباريات من هذا الموسم.