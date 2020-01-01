إيمري: ريمونتادا برشلونة حدثت بسبب عدم وجود الفار

إيمري يلوم التحكيم أمام كبار إسبانيا..

أرجع أوناي إيمري، المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان، فشله مع البي إس جي أوروبيًا إلى سوء القرارات التحكيمية، لافتًا إلى أن تقنية الفيديو كانت لتفسد ريمونتادا برشلونة الشهيرة.

سان جيرمان، حقق فوزًا عريضًا على برشلونة، برباعية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بموسم 2016/17، ولكنه تعرض لخسارة مذلة في لقاء الإياب بنتيجة 6-1، ليودع المسابقة.

المدرب الإسباني، قال في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول": "لقد فزت بالدوري الفرنسي، وعدة كؤوس، ولكن دوري الأبطال كان الهدف الأساسي".

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وأضاف: "لقد واجهت برشلونة في ثمن النهائي، خلال موسمي الأول، لقد قدمنا مباراة كبيرة في لقاء الذهاب، وفزنا بنتيجة 4-0، وفي مباراة الإياب، قُضي علينا؛ لأن تقنية الفار لم تكن موجودة بعد".

وتابع: "في الموسم التالي، خرجنا من البطولة من الدور نفسه أمام ريال مدريد، بأخطاء تحكيمية، كما أننا واجهنا فريقًا استطاع الفوز باللقب الأوروبي لثلاث مرات على التوالي".

وتطرق إيمري، للحديث عن علاقته بناصر الخليفي، رئيس البي إس جي، موضحًا: "شعرت دائمًا بدعمه، على سبيل المثال، عندما كنا على وشك التوقيع مع نيمار، تركني أشرح بشكل شخصي للاعب خططنا حال انضمامه إلينا وأننا سنبني الفريق من حوله".

وأتم: "مع مثل هذا اللاعب الكبير، لا يمكنك إخباره بأن هناك فريق بالفعل وعليك التأقلم معه، عليك أن تخبره بأن الفريق سيُبنى حوله وإلا فإنه لن يأتي، لذا الرئيس والادارة تحدثا عن الأمور التعاقدية وتركا عليً مهمة إقناعه بخطة اللعب".