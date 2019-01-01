إيمري رغم الثلاثية: الحظوظ لا تزال متساوية

إيمري لا يرغب باستعجال الأمور..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أوناي إيمري مدرب آرسنال اعتقاده بأن الفوز على فالنسيا 3-1 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي ليس كافياً لحسم الأمور.

وقال إيمري لبي تي سبورت عقب المباراة:"في الجولة الأولى أردنا الحصول على نتيجة جيدة، حيث كنا على علم أن الأمور ستكون صعبة".

وأضاف:"عقب الهدف الأول كان ردنا جيداً للغاية، بهدوء وشغف".

وتابع:"أردنا أن نفوز وألا نتلقى هدفاً ثانياً، ولكن أيضاً كان علينا اللعب، الهدف الثالث أتى في النهاية وكان هاماً لنا للغاية".

وأوضح:"الأمور لا تزال 50-50، فالنسيا فريق جيد، لقد لعبوا بعناصر قوية في الدفاع والوسط، إنهم أقوياء مع الكرات الثابتة أيضاً".

ويقام الإياب يوم الخميس المقبل على ملعب "المستايا" الشهير الخاص بالخفافيش الإسبان.