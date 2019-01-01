إيمري: تقنية الفيديو أضافت العدل وهذا ما كنا نستحقه أمام اليونايتد

مدرب آرسنال يُحلل أداء فريقه ويبدي رأيه في تقنية VAR

بدا مدرب آرسنال أوناي إيمري، سعيدًا بعد التعادل مع مانشستر يونايتد في عقر داره "أولد ترافورد" بهدفه لمثله في ختام الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد المباراة قال لشبكة (be IN) الرياضية "أردنا الفوز لكن التعادل كان عادلاً لكلا الفريقين، لأنهم تفوقوا علينا في لحظات والعكس، أعتقد أننا خلقنا بعض الفرص لتحقيق الفوز بعد الهدف، لكنهم فعلوا أيضًا نفس الشيء، ونقطة هنا ضد مانشستر يونايتد تعتبر جيدة".

وأضاف "كانت فرصة وتجربة جيدة للاعبينا الشباب لإظهار أنفسهم، VAR؟ رأيي واضحًا منذ البداية، هذه التقنية تؤكد لنا إذا كانت القرارات صحيحة أم لا، وأعتقد كان على الحكم الانتظار قليلاً بعد التحقق من رأي حكم الفيديو".

وختم "قلت في البداية إن قرار تطبيق VAR في الدوري الإنجليزي سيكون أمرًا إيجابيًا، لأنها توفر العدل اللازم لكلا الفريقين خاصة عندما نعرف متى نستخدمه، في أوروبا يستخدمونها أكثر من هنا في بعض الإجراءات، لكن اليوم كانت حاسمة".

💫منذ أول مُباراه له مع آرسنال في 2018، أوباميانج هو أكثر من أحرز أهدافًا في البريمرليج بواقع 39 هدفًا، متساويًا مع محمد صلاح. pic.twitter.com/DBbLFBSquw — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

بهذه النتيجة، يكون آرسنال قد قفز إلى المركز الرابع في جدول ترتيب أندية البريميرليج بوصوله للنقطة الـ12، بفارق نقطتين عن ثالث الترتيب العام وست هام، فيما وصل اليونايتد للنقطة التاسعة، وما زال في منتصف الجدول.