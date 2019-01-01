إيمري تشان يكرر كابوس إدجار دافيدز مع هولندا

إيمري تشان يضع يواكيم لوف في ورطة أمام إستونيا

أعاد متوسط ميدان المنتخب الألماني إيمري تشان إلى الأذهان ما فعله أسطورة وسط هولندا إدجار دافيدز، بحصوله على بطاقة حمراء بعد مضي 14 دقيقة فقط من زمن مباراة الماكينات ضد إستونيا ضمن التصفيات المؤهلة لليورو.

وبذلك، يكون لاعب يوفنتوس قد حصل على أسرع بطاقة حمراء في تصفيات اليورو، منذ أن فعلها صاحب النظارة الشهيرة في مباراة الطواحين البرتقالية ضد التشيك في تصفيات يورو 2004.

وكان السورينامي الأصل، قد طُرد بعد 13 دقيقة فقط، ليسقط منتخبه أمام ممثل شرق القارة العجوز بنتيجة 1-3، وحدث ذلك في سبتمبر 2003.

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

وبالنسبة لتشان، فقد أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، بعد قيامه بعرقلة فرانك ليفاك لمنعه من الانطلاق نحو مرمى العملاق مانويل نوير في فرصة محققة.