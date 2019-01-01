إيمري: بيبي يحتاج للتأقلم في أرسنال

الإيفواري انضم مقابل 87 مليون يورو هذا الصيف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب أوناي إيمري، مدرب أرسنال، من نجم فريقه الشاب نيكولاس بيبي سرعة التأقلم مع الكرة الإنجليزية حتى يستفيد به الفريق.

وبدأ بيبي ثلاث مباريات مع أرسنال حتى الآن وصنع هدفاً واحداً ولكن لم يسجل، وذلك منذ انضمامه هذا الصيف مقابل 87 مليون يورو.

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وقال إيمري بالمؤتمر الصحفي للقاء أستون فيلا: "بيبي يحتاج للتأقلم، يلعب جيداً، ولكن نعلم أنه بحاجة للمساعدة ونحتاج منه أن يتأقلم سريعاً".

وواصل: "يحتاج أن يُنجز الخطوات الأخيرة من تأقلمه، مثلاً في لقاء أستون فيلا، نعمل معه على ذلك، بعد التدريبات نجعله يشاهد لقطات فيديو ونلفت انتباهه للتفاصيل".

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ويلعب أرسنال مساء الأحد أمام أستون فيلا ضمن الجولة السادسة من لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.