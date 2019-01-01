إيمري: كل المباريات صعبة ولدي طلب وحيد من الجماهير

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يطالب الجماهير بدعم المدفعجية في الفترة المتبقية من الموسم ويؤكد على صعوبة ما تبقى.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني الحالي لفريق أرسنال على صعوبة المرحلة المقبلة من الموسم والتي اعتبرها مرحلة الحسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية لإيمري أدلى بها لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق يمر بحالة إيجابية رغم النتائج الأخيرة.

كامبل لجماهير أرسنال: لا تنخدعوا بالأسماء ولدينا 10 لاعبين لا يستحقون القميصhttps://t.co/btjZeZvou1 — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

وقال إيمري: "بشكل عام أعتقد أننا لدينا حالة إيجابية كبيرة، وأصبحنا بالقرب من تحقيق أهدافنا سواء في الدوري الإنجليزي أو الأوروبي، لكن نسعى لنكون أكثر صلابة دفاعيًا بالفترة المقبلة".

وأضاف: "في الوقت الحالي كل ما يمكنني قوله أن هدفنا هو الوصول لأعلى درجات النجاح في كل من الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي، وكل مباراة مقبلة ستكون صعبة".

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وأكمل: "لدي رسالة للجماهير أريد أن أقول لهم أن يثقوا في الفريق، وأن يظهروا دعمهم لنا خلال المرحلة المقبلة فهو هام للغاية بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن أرسنال سيواجه فالنسيا يوم غدًا الأحد في الدوري الإنجليزي بينما يواجه فالنسيا الإسباني في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.