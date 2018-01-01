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الدوري الإنجليزي الممتاز

إيمري: التحكيم ليس السبب وراء خسارة أرسنال من ليفربول

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هزيمة ثقيلة بخمسة أهداف مقابل هدف تلقاها أرسنال من المتصدر

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رفض أوناي إيمري، مدرب أرسنال، تحميل التحكيم الهزيمة الثقيلة التي تكبدها الفريق أمام ليفربول مساء السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف أمام متصدر ترتيب البريميرليج، وجاء الهدفين الأخيرين عبر ركلتي جزاء أُثير الحديث حول صحتهما.

وقال إيمري للمراسلين: "الهدفان الأخيران، ضربتا الجزاء، هذا كثيرا علينا، حكم الفيديو مهم وسيتواجد العام المقبل ويساعد كثيراً".

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واستمر: "النتيجة واضحة، وليس بسبب الحكم، ولكن كان هناك إيجابيات مثل نايلز الذي لعب كجناح وسجل، أيوبي قدم عرض طيب لتسعين دقيقة".

وأضاف الإسباني: "نحتاج للتحسن كمجموعة، وخصوصاً في منطقة الجزاء، وهذه مسؤوليتي، يجب أن يكون هناك توازن ونستعيده سريعاً قبل المباراة القادمة".

ويستضيف أرسنال جاره فولهام على ملعب "الإمارات" ضمن الجولة المقبلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

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