إيمري غير متفائل بإصابة بيليرين

تعرف على رأي أوناي إيمري في إصابة بيليرين أمام تشيلسي

أكد أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، شعوره بالقلق من الإصابة التي تعرض لها هيكتور بيليرين في مباراة تشيلسي بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال تمكن من الفوز بثنائية نظيفة في ديربي لندن ليحتفظ بالمركز الخامس.

وقال إيمري في تصريحات عقب المباراة: "علينا الانتظار لإتمام الفحوصات الطبية ولكني أعتقد أن إصابته في الركبة ليست سهلة".

وتابع: "أتمنى أن يكون الأمر بسيطًا ويعود للملاعب سريعًا لكنني لست متفائلًا".

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مدرب إشبيلية السابق أشار إلى أنّه قد يعتمد على أينسلي ميتلاند نيلز في مركز الظهير خلال فترة غياب بيليرين مع إمكانية الاعتماد على كارل جينكينسون.

واختتم: "ربما أستخدم ليشتشتاير أو لوران كوسيلني للقيام بأدوار بيليرين، أعلم أنّ الأمر لن يكون سهلًا لكنني سأحاول الاستفادة من اللاعبين المتاحين".

ويواجه فريق أرسنال نظيره مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد يوم الجمعة المقبلة.