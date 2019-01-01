إيمري يعلق على أسباب غياب أوزيل في أرسنال

النجم الألماني خارج الحسابات في لندن

أوضح أوناي إيمري، مدرب أرسنال، أن هناك إجماع في ناديه حول استبعاد الألماني مسعود أوزيل من تشكيل الفريق هذا الموسم.

ولعب أوزيل في مباراتين فقط هذا الموسم، وخرج تماماً من قائمة المباريات خلال الشهر الجاري.

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وقال إيمري حول الموضوع للمراسلين: "هنا نملك استراتيجية موحدة كنادي وفريق لأن الأهم هو الأداء، تحدثنا واتخذنا هذا القرار".

وأضاف: "أعرف أن الجمهور يريد شيئاً آخراً ويريد معرفة الأسباب ولكن ليس الآن، ليس الوقت المناسب للحديث، سنرى في المباريات القادمة".

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وتحول إيمري بالحديث إلى متوسط ميدانه الآخر لوكاس توريرا: "سيلعب لأنه مهم، نقوم بالتغيير معه وجيندوزي، سعيد به ونحتاجه، نبحث عن أفضل مراكزه بعد".

وأردف: "الأمر يعتمد على الرسم التكتيكي، العام الماضي كان الأفضل له الارتكاز جوار جاكا أو ماتيو، هذا العام أفضل له في الأمام أكثر ليسجل، أو يلعب بمفرده ويترك الحرية للبقية في الوسط".

ويلعب أرسنال مساء اليوم، الأحد، أمام كريستال بالاس ضمن الجولة العاشرة من البريميرليج.