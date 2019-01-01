إيمري: أريد التعاقد مع 4 لاعبين ولكن بشرط

المدرب يتحلى بالصبر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد أوناي إيمري مدرب آرسنال رغبته في القيام بالكثير من التعاقدات للنادي، ولكنه سيظل صبوراً لتحقيق ذلك.

وقال إيمري لسكاي سبورتس:"أنا أنتظر بصبر لأننا نريد اختيار أفضل الحلول، بعض اللاعبين سعرهم مرتفع للغاية، ولذلك ننتظر الإمكانية".

وأضاف:"لا نريد الآن شراء لاعبي الصف الثاني، نحن ننتظر. لدينا لاعبين جيدين للغاية، ولدينا لاعبين شباب جيدين أيضاً، ونحن ندرك أننا بحاجة للوقت من أجل تحسين القائمة".

وأوضح:"أريد التعاقد مع لاعب أو اثنين أو ثلاثة أو حتى أربعة إذا كان بإمكاننا التأكد من أنهم سيحسنون فريقنا".

يذكر أن آرسنال تعاقد فقط مع الجناح جابرييل مارتينيلي -18 عاماً- قادماً من إيتوانو البرازيلي.