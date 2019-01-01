إيمري: هازارد من الأفضل في العالم ومواجهة تشيلسي مفصلية

ديربي لندني مرتقب مساء السبت

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد أوناي إيمري، مدرب أرسنال، على أهمية مباراة تشيلسي المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز ومدى تأثيرها على الوصول لدوري الأبطال الموسم المقبل.

ويتقابل الفريقان مساء السبت ويفصل بين تشيلسي الرابع وأرسنال صاحب المرتبة الخامسة ست نقاط في صراع المربع الذهبي.

وقال إيمري للمراسلين: "أعتقد نعم، المباراة لو خسرناها ستطيح بآمال الفريق في دوري الأبطال". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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أرسنال🔴 🆚 تشيلسي 🔵

⏲️ 20:30 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 ملعب الإمارات

📺 beINSPORTS MENA HD 2

🎤 @derradjihafid

🏆 الجولة الـ23 من البريميرليج



من سيحسم #ديربي_لندن 🤔 pic.twitter.com/kPEmKXL2XJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

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وأضاف: "مع لاعب مثل هازارد، من أفضل خمسة لاعبين بالعالم، الجميع سيفكر في الحصول عليه، يصنع الفارق في كل المباريات".

وختم: "أفضل طريقة لعب لنا عندما لا نسيطر على المباراة هي ثلاثي دفاعي، ولكن الآن نحتاج الأظهرة ولاعبين أكثر في خط الوسط".

وغاب أرسنال عن المشاركة في دوري الأبطال في الموسم الحالي والماضي، ووصل لنصف نهائي الدوري الأوروبي العام المنصرم.