إيمري: سيبايوس لاعب ممتاز جدًا

اللاعب الإسباني بات قريبًا من ارتداء قميص آرسنال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال بلاعب وسط ريال مدريد "داني سيبايوس"، والذي بات قريبًا جدًا من ارتداء قميص المدفعجية.

وأجمعت عدة مصادر مساء أمس على حسم آرسنال لضم اللاعب الإسباني بالإعارة لموسم واحد مقابل قيمة مالية لم يُفصح عنها وتحمله راتب اللاعب المقدر بـ3 ملايين يورو.

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واستبق إيمري الإعلان الرسمي عن الصفقة بإبداء إعجابه الكبير باللاعب الشاب، إذ قال "نحن نتحدث عن إمكانية ضم لاعب واحد بالإعارة، ولدينا عدة أسماء. النادي يعمل على هذا".

"سيبايوس لاعب ممتاز جدًا، أعرفه منذ كان في ريال بيتيس وتابعت بداياته في ريال مدريد. لقد لعب جيدًا جدًا في بطولة تحت 21 عامًا وتمكن من الفوز بها مع منتخبه الوطني".

المدرب السابق لباريس سان جيرمان سُئل عن إشراكه للاعبين الشباب في المباريات الودية، فأجاب "لقد بدأنا مبارياتنا الودية أمام كولورادو رابيدز بإشراك العديد من اللاعبين الشباب، وتدريجيًا نمنحهم دقائق أقل لإفساح المجال أمام اللاعبين الكبار للعب".

وأتم المدرب تصريحاته قبل مواجهة ريال مدريد بأنه سيعتمد في تشكيله الأساسي على اللاعبين الذين سيخوضون معه المباراة الأولى في الموسم ضد نيوكاسل، مع منحه بعض الدقائق لعدد من لاعبيه الشباب.

يُذكر أن آرسنال فاز في ودياته الثلاثة حتى الآن، إذ هزم كولورادو رابيدز وفيورنتينا بنتيجة واحدة هي 3-0، وبينهما تغلب على بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف، وسيلعب مع ليون ثم برشلونة بعد مواجهة الريال.