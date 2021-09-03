إيمرسون : وقعت في حب برشلونة لكنهم طردوني بطريقة مهذبة !

اللاعب أراد الاستمرار رغم إصرار النادي على بيعه

أعرب إيمرسون رويال لاعب برشلونة السابق المنضم حديثًا إلى توتنهام، عن حزنه من الطريقة التي تمت معاملته بها في النادي الكتالوني.

برشلونة قام بتفعيل بند إعادة شراء اللاعب من ريال بيتيس هذا الصيف، وأمضى شهرًا واحدًا فقط قبل بيعه إلى توتنهام مقابل 25 مليون يورو.

تخلي النادي عن إيمرسون لا يأتي بسبب مستواه، ولكن من أجل المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي وكلفته رحيل ليونيل ميسي.

كيف رحل عن برشلونة؟

اللاعب البرازيلي تحدث لصحيفة "ماركا" عن كواليس رحيله قائلًا:"كنت في بيتيس وكان من الواضح أنني سأحضر إلى برشلونة في نهاية الموسم، الأمر كان منصوصًا عليه في عقدي".

وأضاف:"صحيح سمعت أن هناك أندية أخرى في إسبانيا وخارجها مهتمة، ولكني كنت أعرف أنني سأحضر إلى برشلونة بموجب العقد".

وتابع:"اعتقدت أنهم يريدون استمراري، لعبت يوم الأحد كبداية، وفي اليوم التالي استيقظت وذهبت للتدريب بهدوء، ووقتها شعرت أنهم يريدون التخلي عني وتوتنهام كان يتحدث مع برشلونة".

وواصل:"لم أفهم أي شيء عما كان يحدث لأنني لم أكن أعرف شيئًا، وبعدها اتصل بي النادي واكتشفت رغبتهم في التخلي عني، وقابلت قادة النادي الذين أخبروني أن برشلونة يمر بوقت عصيب، كررت لهم نيتي في البقاء وثقتي في النجاح، لكنهم طردوني بطريقة مهذبة وكلمات جيدة".

هل فكر إيمرسون في رفض الرحيل؟

اللاعب قال:"لدي طموح اللعب على أعلى المستويات، أنا لاعب كرة قدم بعقد وكان يمكنني أن أخبرهم بالتزامي بهذا العقد حتى نهايته لكني أريد السعادة لنفسي أيضًا".

واستكمل:"أريد أن أكون سعيدًا ولا أريد البقاء في ناد أحبه ولكن حزين بالتواجد به، لذلك قررت أن أذهب وانتقل إلى توتنهام".

ماذا عن حلم اللعب مع ميسي؟

إيمرسون قال:"لطالما قلت إن حلمي منذ الطفولة كان اللعب لبرشلونة، بدأت أقع في حب النادي من خلال رونالدينيو ثم جاء بعدها ليونيل ميسي ونيمار والعديد من النجوم".

وأوضح:"كومان قال لي أهلًا وسهلًا فقط بعد وصولي، وتحدث معي بشكل جماعي مع اللاعبين، لا يوجد أي شيء مميز في المعاملة، علاقتي كانت جيدة بجوان لابورتا حيث فوجئت بموقفه معي وعائلتي وكان يعرف كل شيء عني وخصائص لعبي، وهو شخص مضحك للغاية مثلنا نحن البرازيليون".

وأنهى إيمرسون حديثه:"كنت أحلم باللعب مع ميسي، لم أتوقع رحيله، كانت لحظات محزنة للجميع بكل تأكيد، وعرفت وقتها أن كل شيء سيتغير في برشلونة بعد هذه اللحظة".